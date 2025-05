Gaglianico, una nuova altalena nel parco giochi del Pralino

E’ stata posizionata in questi giorni una nuova altalena nel parco Vola a in frazione Pralino, adatta anche per i bambini più piccoli in quanto dotata di un seggiolino a gabbia e di un seggiolino a tavoletta per i più grandi. Lo annuncia il vicesindaco Luca Mazzali: “Questa va ad implementare la disposizione di giochi di quest’area, che comprende già dei giochi a molla, un’altra altalena per i più grandi, una mini struttura per arrampicarsi e un castello in legno.”

“L'amministrazione comunale ha sempre avuto un occhio di riguardo per i 5 parchi giochi presenti sul territorio”, - commenta il sindaco Paolo Maggia – “stanziando fondi per la sostituzione dei giochi obsoleti e con l'aggiunta di nuovi giochi e arredi per rendere più accoglienti gli spazi pubblici, con l'obiettivo è garantire un'area giochi moderna e sicura per tutti i bambini.”