A Candelo porte aperte in biblioteca per gli alunni delle scuole

Il progetto “Porte Aperte in Biblioteca” vuole essere un’ulteriore occasione per far conoscere la Biblioteca Civica Luigi Pozzo di Candelo ai giovani della scuola primaria e alle famiglie di Candelo e del Biellese.

Secondo l’intento del Ministero dell’Istruzione, infatti, le biblioteche devono diventare dei “laboratori per coltivare e implementare conoscenze, saperi, attitudini e abilità trasversali, utilizzando nuove metodologie didattiche, per formare e sviluppare le competenze chiave dell’apprendimento permanente". Manca ormai meno di un mese alla fine della scuola e all’inizio delle tanto desiderate vacanze estive! Le volontarie della Biblioteca, che hanno seguito nel corso dell’anno scolastico i ragazzi nel progetto aiuto-compiti, desiderano offrire a tutti i ragazzini delle scuole primarie la possibilità di trascorrere presso la biblioteca di Candelo i pomeriggi degli ultimi tre venerdì che li separano dalla fine della scuola.

Nel dettaglio si tratta dei seguenti giorni: 23 maggio (ore 15-18), 30 maggio (ore 15-18); 6 giugno (ore 15-18). Letture, giochi e laboratori saranno i protagonisti di questa proposta, pensata con l’obiettivo di far conoscere ai bambini nuovi racconti e dar loro strumenti per “rielaborarli”. In particolare, il 23 maggio 2025 ci saranno letture e laboratori dove verranno proposte letture di Beatrice Alemagna scrittrice ed illustratrice per bambini; ha pubblicato con numerose case editrici italiane ed estere (Albin Michel, Topipittori, Didier, Thierry Magnier, Rue du Monde). Al termine delle letture i ragazzini saranno invitati a rielaborare con la propria fantasia i personaggi arricchendoli di contenuti personali. Il 30 maggio ci saranno la rilettura e la reinterpretazione di opere letterarie fondata su una nuova situazione, su esperienze ed interessi diversi forse più attuali. Al termine i ragazzini saranno invitati a rielaborare con la propria fantasia i personaggi e arricchendoli di contenuti personali. Infine, il 6 giugno, nel corso del pomeriggio, in un ambiente allegro e giocoso, tra canti, merende e tante sorprese verranno consegnati a tutti i presenti l’attestato di partecipazione alla vita di biblioteca.

L’intento delle volontarie è quello di rimarcare, ancora una volta, quanto la biblioteca possa essere considerata un importante punto di riferimento. Lo scopo principale delle giornate "porte aperte" in biblioteca è quello di far conoscere meglio la biblioteca, i suoi servizi, lo staff e le risorse disponibili, sia agli utenti già conosciuti che a chi non li conosce.