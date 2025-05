Soccorso Alpino, test in Valsesia per la delegazione biellese: ci si addestra usando l'elicottero FOTO

Nella giornata di ieri, mercoledì 21 maggio, 22 tecnici e operatori delle 2 delegazioni del Soccorso Alpino (biellese e valsesiano) si sono ritrovati a Varallo Sesia per una giornata di addestramento riguardante l’utilizzo dell’elicottero.



L’esercitazione, effettuata con cadenza annuale, ha simulato tutte le fasi operative degli interventi di elisoccorso, in cui vengono caricati a bordo i tecnici di valle a supporto delle equipe delle eliambulanze.



I tecnici, che hanno partecipato, hanno ricevuto una regolare abilitazione annuale, secondo la normativa dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile per le operazioni speciali, cioè imbarco e sbarco al verricello e in hovering.