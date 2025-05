Maltempo, tregua nel Biellese ma è ancora allerta gialla nel sud del Piemonte

“Da questa mattina un’area depressionaria si sta spostando dalla Francia verso il Nord-Ovest italiano e sta formando anche un profondo minimo al suolo sul Golfo Ligure, causando un rapido peggioramento del tempo sul Piemonte. Rovesci e temporali saranno generalmente deboli sparsi a nord del Po, più diffusi e localmente forti o molto forti sulle zone centro-meridionali - in particolare tra Torinese e Cuneese e al confine con la Liguria – dove sono già in atto fenomeni forti con locali grandinate e raffiche di vento”. Lo comunica, in una nota stampa, l'Arpa Piemonte.

E aggiunge: “La fase più intensa si attenuerà nella serata odierna ad eccezione dell'Alessandrino, dove si attiveranno nuovi temporali localmente forti - soprattutto al confine con il Genovese - fino alle prime ore di domani. Le condizioni torneranno in prevalenza stabili sulla regione nella mattinata di venerdì, tuttavia da domani pomeriggio sono possibili locali rovesci sparsi nelle vallate alpine, brevi e intermittenti fino a sabato”.

In conseguenza del quadro meteorologico delineato e dalla valutazione degli effetti al suolo previsti, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per rischio idrogeologico sul Piemonte centrale e meridionale (zone D, E, F, G, H, L).