Dal Nord-ovest, Vigili del Fuoco si addestrano a Varallo: nuove abilitazioni in ambito acquatico FOTO

Varallo, Vigili del Fuoco e formazione continua: nuove abilitazioni in ambito acquatico

Nella giornata di venerdì 16 maggio 2025, si è concluso con esito positivo il corso dei Vigili del Fuoco che ha abilitato nuovi S.F.A. (Soccorritori Fluviali Alluvionati). Le attività di formazione si sono svolte presso la Scuola della Direzione Piemonte presente a Roccapietra - Varallo, provincia di Vercelli, ed ha coinvolto numerosi Comandi del Piemonte, per un totale di 15 discenti, 4 istruttori e 3 collaboratori per la sicurezza del corso.

Le operazioni hanno previsto simulazioni di intervento e connesse manovre specifiche tra le quali:

- "Nuoto in corrente"

- "Uomo al guinzaglio"

- "Lancio della fune"

- "Tirolese"

Formazione e addestramento periodici rappresentano momenti di fondamentale importanza. I Vigili del Fuoco sono così in grado di garantire un soccorso tecnico urgente, ottimale, efficace ed efficiente, offrendo un servizio ai cittadini e a tutela della loro incolumità.