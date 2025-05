Gaza, Netanyahu: "Pronti a tregua temporanea per liberare ostaggi"

(Adnkronos) - Benjamin Netanyahu si dice pronto ad "un cessate il fuoco temporaneo" a Gaza per garantire la liberazione degli ostaggi, aggiungendo che 20 sono "certamente" vivi.

"Se c'è un'opzione per un cessate il fuoco temporaneo per liberare ostaggi, noi siamo pronti", ha detto il premier israeliano in un discorso trasmesso in televisione. "Ci sono 20 ostaggi che sono sicuramente vivi", ha poi aggiunto.

Le parole di Netanyahu arrivano nel giorno in cui le forze israeliane hanno aperto il fuoco su una delegazione diplomatica in visita al campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Coinvolto anche il vice console italiano a Gerusalemme Alessandro Tutino.

L'esercito israeliano ha poi espresso "rammarico per l'inconveniente causato" dopo aver - durante un’operazione coordinata per l’ingresso della delegazione - sparato colpi di avvertimento per allontanare i membri del gruppo, che secondo un’indagine preliminare avevano "deviato dal percorso approvato ed erano entrati in un’area non autorizzata", riporta Haaretz.

"L'Iran resta una minaccia seria contro Israele, speriamo che sia possibile raggiungere un accordo che gli impedisca di avere l'arma nucleare", ha poi detto Netanyahu nella sua prima conferenza stampa in cinque mesi, assicurando che sul dossier iraniano agisce "in pieno coordinamento con gli Stati Uniti, parliamo con loro tutto il tempo".

Impedire a Teheran di avere l'arma nucleare "significa impedirle di avere la capacità di arricchire l'uranio", ha sottolineato Netanyahu, secondo cui se questo obiettivo "sarà raggiunto, naturalmente lo accoglieremo con favore". In ogni caso, ha avvertito, "Israele si riserva il diritto di difendersi contro un regime che minaccia di distruggerci".