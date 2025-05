Cristiano Ronaldo scopre la sua età biologica: "Giocherò per altri 10 anni"

(Adnkronos) -

Cristiano Ronaldo ha scoperto la sua età biologica. Il calciatore portoghese, che ha compiuto 40 anni lo scorso 5 febbraio, si è sottoposto a un esperimento, facendo affidamento a un'azienda tecnologica specializzata in fitness, che ha monitorato il suo stato di salute. Il risultato è stato sorprendente: la sua età biologica è di 28,9.

Un'età biologica più giovane di 11 anni. Niente male per un atleta come Cristiano Ronaldo che non ci pensa affatto a lasciare il campo da calcio per almeno un altro decennio. È quello che ha rivelato dopo aver scoperto la verità sulla sua età biologica.

Il calciatore, che sta vivendo la seconda stagione calcistica nella squadra dell'Al Nassr, Arabia Saudita, attraverso l’utilizzo di un braccialetto che rileva parametri come qualità del sonno, livello di stress e sforzo fisico, ha ottenuto un risultato che conferma il suo eccellente stato di salute e forma atletica.

"Non posso credere che sia così bravo, ho 28,9 anni. Giocherò a calcio per altri 10 anni", ha detto, scherzando, il calciatore dopo aver scoperto che il suo fisico in realtà ha 11 anni in meno rispetto alla sua età anagrafica.

Il dato fornito della 'Whoop' non fa che confermare l'attenzione, quasi maniacale, che Cristiano Ronaldo dedica al suo corpo. A partire dall'alimentazione, che da sempre, il calciatore, cura nei minimi dettagli. Una dedizione che continua a dare i suoi frutti.