Nuoto, medaglie e buone prove per Rane Rosse di In Sport Valdilana e Biella

Edizione 2025 del Trofeo Sisport di Torino da ricordare per il team In Sport Rane Rosse di Biella e Crescentino.

Sabato 17 e domenica 18 maggio la squadra allenata da Riccardo Mosca e Chiara Ferraris è stata tra le migliori della manifestazione, ottenendo un ottimo quinto posto, frutto di 23 podi, 8 vittorie e tre primati della manifestazione: due segnati da Pietro Remorini con 2’06”49 nei 200 misti e 4’33”14 nei 400 misti, gare entrambe vinte tra gli juniores. Remorini anche secondo nei 50 e terzo nei 100 dorso. Il terzo primato della manifestazione a opera di Giorgia Caneparo, vincitrice dei 100 dorso ragazze in 1’07”29. Caneparo anche seconda nei 200 dorso.

Sul podio del trofeo anche Sofia Pranio, prima nei 200 misti e nei 200 rana, seconda nei 200 delfino ragazze, Maria Pranio prima nei 200 dorso e nei 400 misti, seconda nei 100 dorso e nei 200 misti ragazze, Carlotta Basile terza nei 100 e nei 200 dorso ragazze, Leonardo Picariello secondo nei 200 rana ragazzi, Alessandro Raichert primo nei 200 e terzo nei 50 delfino ragazzi, Alice Senta terza nei 100 e seconda nei 200 dorso, Anna De Carlo seconda nei 100 e terza nei 200 dorso cadette/seniores, Luca Di Lonardo terzo nei 50 stile libero cadetti/senior e in finale nei 50 delfino e dorso. In finale: Edoardo Trivero Boli nei 200 misti ragazzi, Bogdan Edoardo Chiriac nei 50, 100 e 200 dorso, Ludovica Morbelli nei 50 e 100 rana juniores, Viola Fileccia nei 100 e 200 rana juniores, Iris Zanero nei 100 delfino ragazze, Mia Murru nei 100 e 200 rana ragazze, Emma De Martini nei 200 dorso juniores, Silvia Calzavara nei 200 delfino cadette/senior.

Rane Rosse di In Sport Valdilana assolute protagoniste a Lignano Sabbiadoro, sede dal 14 al 18 maggio dei Campionati Italiani CSI in vasca da 50 metri. Merito di Mattia Foglizzo, classe 2006, medaglia d’oro e doppio titolo di campione italiano nei 50 rana cadetti con il tempo di 33”01 e nei 100 in 1’13”84. Per lui anche un bronzo nei 50 dorso in 31”4. E di Alessandro Borio, classe 2005, capace di conquistare due prestigiose medaglie di bronzo nei 50 stile libero cadetti con il personale di 25”92 e nei 100 in 58”74. Borio anche ottimo quarto nei 50 rana. In gara con il tecnico Luca Foglizzo anche: Giulia Cortese nei 50 e 100 dorso e nei 200 stile libero seniores, Francesca Maneia nei 50 e 100 dorso e nei 50 rana juniores, Aurora Loro Lamia nei 50 e 100 dorso e nei 200 stile libero, Ludovica Scaglia nei 50 e 100 stile libero e nei 50 delfino cadette. Soddisfazione doppia per casa Foglizzo, con Mattia allenato dal tecnico Luca Foglizzo.

Fabio Filippini, direttore del centro sportivo Zegna Valdilana in Sport e coordinatore tecnico delle squadre agonistiche, ha parlato così degli ottimi risultati ottenuti dal team laniero: «Bravissimi gli atleti, così come i nostri tecnici che li hanno seguiti per tutta la stagione. Abbiamo concluso al meglio un percorso che ha visto crescere passo dopo passo la nostra piccola, ma sempre battagliera squadra. Ci alleniamo in un impianto piccolo e una vasca da 15 metri e questo ci penalizza un po’ rispetto alle altre squadre. Ma con la grinta e la voglia di dare sempre il massimo riusciamo spesso a raggiungere risultati inaspettati e competere a buon livello».