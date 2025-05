Cavaglià, immigrazione e identità nazionale: gazebo informativo di Fratelli d'Italia.

Nella mattinata di oggi, martedì 21 maggio, Fratelli d'Italia ha organizzato un gazebo informativo a Cavaglià, nell’ambito della campagna di tesseramento e per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di un’informazione più equilibrata e completa rivolta a chi fa richiesta di asilo in Italia.

«Oggi a chi arriva nel nostro Paese viene consegnato un opuscolo che spiega in modo dettagliato tutti i diritti garantiti, ma dedica solo una riga ai doveri – ha sottolineato Cristiano Franceschini, segretario provinciale di FdI –. Questo squilibrio rischia di compromettere il processo di integrazione. Chi chiede ospitalità deve sapere fin da subito che ci sono regole da rispettare, a partire dai valori fondamentali della nostra società: il rispetto per le donne, la parità di genere, le nostre istituzioni».

Fratelli d’Italia ha promosso una proposta di legge per introdurre in modo chiaro e puntuale l’elenco dei doveri fondamentali nei materiali informativi destinati ai richiedenti asilo.

«Non possiamo tollerare la nascita di comunità separate che ignorano o contrastano i principi della nostra Repubblica – ha aggiunto Franceschini –. Una vera integrazione si costruisce sul rispetto dei valori condivisi: è una questione di sicurezza, di coesione sociale e di tutela dell’identità nazionale». Andrea Preto, responsabile mercati di Fratelli d’Italia Biella, dichiara: «La presenza di FdI dimostra la nostra volontà di essere radicati e presenti in modo capillare su tutto il territorio biellese – ha dichiarato –. È fondamentale ascoltare da vicino le esigenze dei cittadini e portare avanti, anche nei piccoli comuni, le battaglie identitarie del nostro partito».