Rally, Corrado Pinzano pronto per la sfida in Salento: è caccia al podio

In foto, Pinzano in azione (foto Massimo Bettiol)

Leadership del Trofeo Italiano Rally da consolidare. E’ questo il target di Corrado Pinzano, per il suo secondo impegno stagionale nel Trofeo Italiano Rally, questo fine settimana, nel contesto del Rally del Salento, a Ugento, provincia di Lecce, 57^ edizione di una gara affascinante e ricca di storia.

Sarà la prima delle due competizioni del campionato con il coefficiente di punteggio maggiorato a 1,5, obiettivo da cogliere al massimo possibile per cercare il primo sensibile allungo in classifica, dopo il successo del Rally della Marca (girone A) dello scorso mese e dopo anche essere stato appaiato in vetta al ranking dal comasco Alessandro Re, vincitore nel girone B.

Con al fianco il fido Mauro Turati e per la terza volta al volante della Skoda Fabia RS Rally2 gommata Pirelli della PA Racing, il portacolori della Scuderia New Driver’s Racing partirà dunque per farla di nuovo da protagonista in una gara che innesca la fase già “calda” del campionato. L’appuntamento sul tacco d’Italia, da sempre caratterizzato da un percorso insidioso, dal fondo particolare, abbracciato dai classici muretti a secco e da una emozionante macchia mediterranea, sarà di certo scenario unico e imperdibile per una competizione che si annuncia quanto mai accesa.

Notevole il feeling acquisito da Pinzano al volante della nuova Fabia RS pur se in sole due gare (“Ciocco” e “Marca Trevigiana”), il lavoro svolto con PA Racing ha dato immediatamente i suoi frutti, ogni scelta strategica e di set-up sono state il mix perfetto con gli pneumatici Pirelli, specie al secondo impegno nel trevigiano, dopo la difficile gara d’esordio stagionale, il test bagnato del Ciocco. Di certo un lavoro che già da questa competizione salentina sarà in grado di proseguire a dare i suoi frutti e indicazioni ulteriori.

Queste le parole di Pinzano: “La vittoria di Treviso ci ha dato una grande carica psicologica, ci ha dato tante conferme anche sotto l’aspetto tecnico e su quello siamo consapevoli che c’è da lavorare molto per raggiungere il livello che vogliamo. Un livello che dovrà essere alto, perché abbiamo a che fare con avversari di alto livello, ottimi piloti e grandi squadre, per cui dovremo giocare sempre bene le nostre carte. Il Rally del Salento ci piace, a parte gli scenari unici che offre, ha prove speciali che impongono attenzione massima ad ogni metro, sarà necessario “leggere” bene il percorso, non lasciare nulla al caso. Un avversario in più, poi, potrà essere il caldo, un fattore da non sottovalutare. Ci sono dunque tutti gli ingredienti per prestare attenzione massima e, nel caso di un risultato importante, per proseguire al meglio il cammino del campionato, il coefficiente maggiorato conferisce alla gara un valore importante per l’economia della stagione, non si deve fallire”.

ll programma sportivo dell'edizione 2025 del “Salento” si sviluppa su due intense giornate di gara, con centro nevralgico la pista Salentina di Torre San Giovanni –a Ugento (Lecce), sede di partenza, arrivo, parco assistenza e villaggio rally. Dopo lo shakedown previsto venerdì 23 maggio alle ore 11:00 sulla strada di San Gregorio, i motori si accenderanno ufficialmente alle 20:10 con la partenza della gara e l'immediato svolgimento della emozionante prova spettacolo (SPS1) all'interno della stessa Pista Salentina.

Sabato 24 maggio sarà il cuore della competizione, con sei prove speciali su asfalto da ripetere due volte: "San Gregorio" (14,14 km), "Ciolo" (11,75 km) e "Specchia" (13,06 km). La cerimonia di arrivo finale è prevista sempre alla Pista Salentina alle ore 19:10.