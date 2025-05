Fuoristrada, Serena Rodella al via nel Trofeo Italia Sparco

Sabato 24 e domenica 25 si svolgerà la terza prova del Trofeo Italia Sparco nella spettacolare cornice del crossodromo di Salsomaggiore. Tra i numerosi equipaggi al via non poteva mancare Serena Rodella con la sua mini TDI. La pilota biellese di Penta Motor Solution punta a portare a casa punti preziosi in ottica campionato cercando di ripetere le buone prestazioni delle prime 2 prove.