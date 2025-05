Gli Scout in cammino verso Roma: ma prima festeggiamo! FOTO

Gli Scout biellesi si stanno impegnando in vista dei campi estivi che li porteranno a Roma per vivere il Giubileo, tutti insieme per il grande appuntamento dell’estate. Ora però i Capi dei gruppi scout dell’AGESCI Biella e Trivero vogliono proporre un momento di festa, aperto a tutti. Lasciamo la parola agli organizzatori, in particolare a Veronica Ramella Gal che con il padre Antonio ha coordinato l’iniziativa:

Perché lo organizziamo: q uesto evento nasce dal desiderio di vivere un momento di festa condiviso prima della partenza per Roma, per caricarci di entusiasmo, energia e spirito di comunità. Sarà anche l’occasione per lanciare ufficialmente il tema del campo e la canzone ufficiale del campo a Roma. Ma non è tutto: vogliamo che sia anche un’occasione per farci vedere sul territorio, per far sapere alla città che ci siamo, che ci stiamo preparando a un evento importante e che siamo una comunità viva, piena di entusiasmo, pronta a mettersi in cammino e a portare i propri valori nel mondo.

A chi è rivolto: L’invito è aperto a tutti gli scout di Biella e Trivero, dai più piccoli ai più grandi, ma anche a chiunque voglia unirsi a noi per festeggiare: genitori, amici, passanti, curiosi… chiunque si trovi in Piazza Duomo sabato 24 maggio è il benvenuto!

Troverete ad accogliervi torte dolci e salate, birre, un clima festoso e familiare, e tante attività pensate per condividere lo spirito scout.

Il programma della festa , sabato pomeriggio dalle 17 alle 20 in Piazza Duomo a Biella, prevede:

- Torneo dimostrativo di Roverino (un caratteristico gioco scout di movimento), per divertirsi insieme e scoprire qualcosa di nuovo;

- Merenda a sorpresa;

- Musica dal vivo con la Centos Band, per cantare e divertirsi insieme;

- Saluto del Vescovo e del Vicesindaco di Biella Sara Gentile, che porteranno un messaggio alla nostra comunità.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è semplice ma potente: festeggiare insieme, confermare lo spirito di comunità che ci unisce, caricarsi di entusiasmo per il cammino verso Roma e condividere con il territorio l’orgoglio di essere scout.

Per eventuali info, Veronica (whatsapp 331 449 3929)