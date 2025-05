Giochi della Gioventù a Biella: Valdilana primo comprensivo in classifica, al Biella 3 la coppa fair play, FOTO

foto Mattia Baù per newsbiella.it

Con 110 eventi in programma da nord a sud del Paese, da ieri sono tornati ufficialmente i Giochi della Gioventù, storica iniziativa sportiva rivolta agli studenti italiani. A partecipare sono stati oltre centomila alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, e per quanto riguarda la provincia di Biella nella giornata di ieri martedì 20 maggio sono invece stati 198 gli allievi che si sono sfidati al Palapajetta, per un totale di 7 istituti comprensivi del territorio: Biella 2, Biella, 3, Valdengo, Candelo-Sandigliano, Valdengo-Pettinengo, Gaglianico e Mongrando.

Gli allievi si sono cimentati nelle discipline del basket, nella ginnastica e nell'atletica. A salire sul podio sono stati nel gradino più alto Valdilana, seguito a pari merito da Biella 2 e Valdengo, e terzo classificato è stato il comprensivo di Gaglianico. Al Biella 3 è invece stata assegnata la coppa fair play. Alla Rivetti i ragazzi si sono cimentati hockey prato e pickleball promozionali.

Mercoledì scorso, 14 maggio, i ragazzi delle medie erano invece andati a Torino, e in questo caso a qualificarsi alle nazionali è stato solamente Luli Ervin, studente del comprensivo di Valdengo, nella categoria Special per il vortex.