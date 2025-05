Dalla Liguria alla Sicilia: Rudy Mascheretti, il "pittore dei due mondi " alla conquista dell'isola del grande Guttuso

Artista eclettico e poliedrico, Rudy Mascheretti approda a Palermo con una selezione di ventidue opere che coniugano forza espressiva e armonia formale, restituendo un universo visivo in cui gesto, colore e ritmo si fondono in un'unica vibrante partitura. Una forte espressione ligure in terra siciliana, una perfetta fusione di colori e paesaggi uniti dalle onde impetuose e travolgenti del mare, simbolo della forza primordiale, fino alla leggerezza composta delle sue inconfondibili ballerine, colte in posa sospese tra il dinamismo e la grazia.

In ogni tela, il gesto pittorico esplode da un nucleo che irradia energia fino ai margini della composizione, conferendo potenza e lirismo con magistrale equilibrio ad ogni opera. Le gentili cromie, stese per pennellate rapide, istintive, a tratti convulse, rivelano una cifra stilistica inconfondibile, sospesa tra il vigore dell'Espressionismo astratto e l'eleganza della scuola francese del secondo Novecento. Una serie inedita omaggio alla terra siciliana e alle sue profonde suggestioni che si sposano perfettamente con l'amornia della sua amata Liguria.

Dal 24 al 31 maggio a Palermo presso lo Spazio Espositivo Experience “Al ritmo di Rudy” Il gesto d'autore tra potenza ed eleganza. Curatrice della mostra: Dott.ssa Leonarda Zappulla critica d'arte.