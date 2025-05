Grandine a Pettinengo, Ternengo e Andorno, in soli 5 minuti strade imbiancate di chicchi FOTO

Sono stati sufficienti 5 minuti per riempire di grandine giardini e strade dell'alto Biellese. Il violento temporale è stato registrato poco dopo le 17 di oggi, 21 maggio, nei paesi di Andorno Micca, Pettinengo e Ternengo ma si segnalano situazioni simili in altri comuni.

Non solo: danni e disagi si sono registrati alle auto in transito tanto che alcune di queste hanno provato a trovare riparo sotto gli alberi proprio o in spazi coperti proprio per evitare i chicchi di piccole e medie dimensioni. Al momento, le carreggiate si presentano come nelle foto in allegato.