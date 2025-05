Biella, una lite degenera in rissa nella sala d'attesa dell'anagrafe: arriva la Polizia Locale

Una lite accesa sarebbe degenerata in rissa. Stavolta, però, non è accaduto in una zona residenziale, o per strada, ma all'interno di un ufficio pubblico come la sala d'attesa dell'ufficio anagrafe del comune di Biella. Il fatto è avvenuto ieri mattina, 20 maggio.

A rimanere coinvolte nell'alterco almeno 5 persone e alcune di loro sarebbero venute alle mani per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Una volta scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i mezzi della Polizia Locale con gli agenti pronti a riportare la calma e sedare gli animi.

Presenti anche i sanitari del 118 per la prima assistenza. Ora, sono in corso gli accertamenti di rito per delineare i contorni della vicenda. Lo stesso gruppo di persone rischierebbe una denuncia all'autorità giudiziaria.