Biella, scontro auto-moto: 118 in assistenza ai conducenti (foto di repertorio)

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale, avvenuto intorno alle 14 di oggi, 21 maggio, in via Rosselli, a Biella.

A rimanere coinvolte, stando alle prime informazioni raccolte, un'auto e una moto. Sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti e gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.