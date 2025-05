Sardi a Biella nelle immagini di Su Calendariu 2025, Maggio

Le immagini raccolte in Su Calendariu 2025 del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe ci accompagnano nello scorrere dei mesi. Illustrano alcune delle molteplici attività della composita comunità che risiede nel Biellese, forte di oltre 6.000 isolani presenti in tutti i settori della società.

L’anno liturgico vede la locale comunità dei Sardi riunirsi per pregare in Limba. Cercando di mettere in pratica gli insegnamenti di papa Francesco, in questo mese, l’impiego della lingua materna caratterizza il Rosario recitato nel restaurato oratorio seicentesco di canton Gurgo di Pettinengo, intitolato ai Santi Grato d’Aosta ed Eusebio da Cagliari.

Nel corso dell’anno, poi, canti sacri in “sardo”, accompagnati talora da strumenti musicali di antica tradizione come le launeddas, decorano diverse Liturgie e ricorrenze: nella basilica di San Sebastiano in Biella, al santuario alpino mariano di Oropa ed in quello di San Giovanni Battista d’Andorno, nell’oratorio di Biella-Riva per San Giuseppe, in quello di Sant’Eusebio, a Lessona, dei Santi Grato ed Eusebio, a canton Gurgo di Pettinengo e, nella parrocchiale a Bioglio, per la festa di fra Nicola da Gesturi.