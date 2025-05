A Lessona si ricorda don Renzo Diaceri ad un anno dalla scomparsa

Sabato 17 maggio si è celebrato presso la parrocchia di San Lorenzo di Lessona, durante la Santa Messa delle 17.30, il ricordo del 1° anniversario della morte del parroco don Renzo Diaceri.

Accanto ai suoi familiari, numerosa la partecipazione dei parrocchiani intervenuti al ricordo di quanto importante sia stato don Renzo nella comunità di Lessona e Crosa. Un anno è passato e il ricordo è ancora vivo nel cuore dei lessonesi e dei crosesi.

58 anni di vita passati a Lessona, prima come vice parroco, poi come parroco di cui 18 a Crosa dopo la morte di don Rinaldo, non si possono dimenticare, il grande lavoro di catechesi e l’attaccamento ai giovani ha permesso a don Renzo di farsi voler bene da tutti anche da tante persone che in chiesa non sono mai venute.

Don Fulvio Dettoma, il suo successore, nel suo intervento prima della messa, ha elogiato don Renzo per quanto ha fatto per le due comunità, mettendo in evidenza l’importanza del lavoro dei laici nella chiesa per sopperire alla scarsità di sacerdoti. Un pensiero affettuoso l’ha espresso infine anche padre Dario.