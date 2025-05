Cantante e voce storica della musica da ballo, Biella in lutto per la morte di Aldo Mangione

Lutto nel Biellese per la morte di Aldo Mangione, noto cantante biellese, stimato e apprezzato per le sue qualità umane e artistiche. Aveva 83 anni.

A ricordarlo, in queste ore, l'amico e collega Danilo Paggi: “Era una voce tenorile prestata alla musica da ballo. Iniziò a cantare in calzoncini corti, con il Quartetto azzurro di Andorno Micca per poi approdare nei Boys, l'orchestra dei mitici fratelli Martinelli. E lì si fece le ossa fra una serata danzante nelle vallate biellesi, concorsi canori e fotoromanzi. Era anche un bel giovane, prestante, sportivo, quasi hollywodiano, soggetto ideale per le carte patinate dell'epoca. Poi seguirono dieci anni con l'orchestra Gli Ideal, annate con un'altra band ritagliata sulla sua voce ed altri 2 lustri con 'Aldo e i Kings' che potremmo definire il più bel gruppo biellese da ballo esportato anche fuori regione, come in Valle d'Aosta, Liguria, Toscana, Lombardia”.

Paggi aggiunge che seppe “sbalordire maestri di musica da ballo come Learco Gianferrari e Franco Bastelli interpretando loro brani mentre erano lì all'ascolto. I Kings, che incrociarono nelle loro esibizioni cantanti come Mia Martini ed Iva Zanicchi, vantano un record ineguagliato di 280 serate in un anno, pur non essendo il loro primo lavoro. Poi vennero le orchestre I Matadores, I Galapagos ed infine I Messengers, gruppo biellese fondato nel 1984 che vantava un costante seguito di affezionati, nel quale Aldo fu il cantante per un decennio. Alla fine del XX secolo, proprio lui per primo capì che era giunto il momento di appendere il microfono al chiodo. Ora, hai raggiunto la tua adorata Nelly e noi ti vogliamo ricordare con uno dei tuoi cavalli di battaglia: 'Un amore così grande', quello che proviamo per te, per l'amicizia di tanti anni che non può essere spezzata dalla tua dipartita terrena. Un sincero: Grazie”.

La veglia di preghiera verrà recitata stasera, alle 19.30, nella chiesa parrocchiale di San Germano, a Tollegno. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Bonino, alle 15 di giovedì 22 maggio.