Da Andorno a Biella, il vicepresidente della Regione Elena Chiorino in visita nelle scuole biellesi

Dalla valorizzazione delle tradizioni natalizie alla scienza applicata, passando per i nuovi spazi educativi per l’infanzia: giornata intensa, martedì scorso, per il vicepresidente e assessore all’Istruzione della Regione Piemonte, Elena Chiorino, che ha fatto tappa in tre scuole del territorio biellese.

Alla scuola primaria di Andorno Micca, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al concorso Scatta il tuo Natale, promosso dalla Regione Piemonte per valorizzare le tradizioni natalizie attraverso la creatività dei più piccoli. La scuola è stata premiata grazie ad un progetto curato e coinvolgente, nato dall'impegno congiunto di studenti e insegnanti.

All’asilo infantile del Vandorno, alla presenza dell'assessore all'Istruzione del Comune di Biella Livia Caldesi, dell'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini, del presidente del Consiglio Comunale Luca Zani e del consigliere comunale Elisa Mondelli , sono stati mostrati i nuovi locali della sezione Primavera.

Quindi la tappa alla scuola De Amicis di Biella, dove il vicepresidente Chiorino ha consegnato gli attestati del laboratorio Water Rocket Mission, una giornata di avvicinamento al mondo della scienza e dello spazio promossa da ITS Mobilità Sostenibile, Aerospazio e Meccatronica, in collaborazione con ThalesAlenia Space, a cui hanno partecipato le due classi quinte dell'Istituto.

«Conoscere le proprie radici per proiettarsi con consapevolezza nel domani. È da qui che parte il nostro impegno. Riscoprire le tradizioni, investire in spazi educativi sicuri e stimolanti e offrire esperienze formative innovative significa dare ai nostri bambini e ragazzi tutti gli strumenti per crescere con identità, entusiasmo e visione. La partecipazione, la qualità dei progetti e l’energia che si respira in queste scuole dimostrano quanto il mondo dell’istruzione biellese sia vivo e centrale per il futuro dei nostri bambini» dichiara il vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino.