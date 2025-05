(Adnkronos) - Un incendio è divampato alle 4.30 di oggi nello stabilimento balneare 'La Marinella', al 200 di via Litoranea, a Ostia. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, si sarebbero sviluppate all'interno della cucina per cause accidentali. I danni, ancora da quantificare, non hanno compromesso l'agibilità della struttura.

Sul posto, impegnati nelle indagini, i carabinieri della stazione di Ostia Antica. Al vaglio la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza.