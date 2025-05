I risultati dei piloti Rally & co al rally Valle d'Intelvi FOTO

Belle soddisfazioni per la scuderia Rally & co al Valli d’Intelvi disputatosi sul lago di Como nel weekend appena trascorso. Prestazione da incorniciare per il giovane Andrea Fersini (under 23) navigato da Carmelo Cappello che sulla piccola Mini cooper racing start plus derivata dalla serie si sono tolti la soddisfazione di concludere 32° assoluti in mezzo a vetture con tutt’altra cavalleria “ sono molto felice –dice Andrea sul palco di arrivo- dopo tanta sfortuna io e Carmelo siamo riusciti a sfoderare una grande prestazione con la nostra Mini ….aver siglato il 22° tempo assoluto sull’ultima prova ha cancellato le delusioni patite nelle ultime gare”



Ottimo anche il debutto sulla nuovissima ed ancora acerba Lancia y rally 4 per Maurizio Gabella e Cristina Roccati giunti al traguardo quinti di classe ed in 28° posizione assoluta dopo aver disputato le 10 prove in programma con molta regolarita’.