Al Golf Club cavaglià, “Road To Riva Toscana”, il Memorial Mario Marcianesi by M&A e Trofeo F.I.S.A.R. Biella

Sono tre gli eventi previsti questa settimana al Golf Club Cavaglià.

Giovedì farà tappa il circuito infrasettimanale “Road To Riva Toscana” By Team Golf (18 buche Stableford - Iscrizioni soci: 20€. Esterni: gara + green fee 50€).

Sabato ritorna il Memorial Mario Marcianesi by M&A (18 buche Stableford 3 categorie - iscrizione gara soci 20€, esterni gara+green fee 70€), una delle gare più apprezzate del nostro calendario, che come sempre premierà i migliori con bottiglie pregiate. Dopo la premiazione sarà offerto a tutti i partecipanti un rinfresco con pasta. La gara fa parte di un circuito di 3 prove by M&A che si svolgeranno nel corso della stagione a Cavaglià con in palio il Challenge finale al/alla 1° netto della graduatoria maschile e femminile (somma dei 3 score).

Domenica si giocherà la seconda edizione del Trofeo F.I.S.A.R. Biella (Louisiana a coppie 18 buche Stableford - iscrizioni soci Cavaglià 20€, esterni 70€), evento sponsorizzato dalla Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori Biella che per l’occasione presenterà i corsi dedicati agli aspiranti assaggiatori di vini. Dopo la premiazione a seguire rinfresco.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it (338 2644005).

Sul sito di Gesgolf potete trovare il calendario completo della stagione 2025 (sempre passibile di qualche variazione).

Sul sito del Golf Cavaglià sono state aggiornate le convenzioni valide per il 2025 riservate ai nostri abbonati.

Il ristorante La Prateria Steak House (il cui accesso è libero a tutti) è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. I locali sono prenotabili e a disposizione per eventi privati, cene aziendali, ecc. Ricordiamo che è disponibile il nuovo menu con carni italiane, argentina, irlandesi, francesi e USA.

La Prateria Steak House Via Santhià 75, Cavaglià (Bi)

info e prenotazioni 0161/966771 opzione 2.



Segreteria golf aperta tutti i giorni dalle ore 8,30.

Campo aperto tutti i giorni dalle ore 8,30.

Bar aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 21.30.

Ristorante aperto tutti i giorni a pranzo e cena.

Reception Hotel H24.



Aggiornamenti anche sulle pagine Facebook e Instagram