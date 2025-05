L’Accademia Perosi celebra quattro secoli di musica con la giovane pianista Tähe-Lee Liiv

L'Accademia Perosi di Biella ospiterà venerdì 23 maggio un concerto con Tähe-Lee Liiv, giovane pianista estone riconosciuta a livello internazionale. L'evento vedrà l'artista impegnata in un programma che attraversa diverse epoche e stili, dal Barocco al Novecento.

Il recital si aprirà con il "Preludio e Fuga in sol minore BWV 885" di J.S. Bach, una composizione che evidenzia la complessità e la profondità del suo linguaggio, caratterizzato da un forte contrappunto e da un senso di tensione tra melodia e dissonanza.

Proseguirà con i "Sei Pezzi op. 24" di Jean Sibelius, frammenti di musica che evocano immagini di silenzio e natura, e che rappresentano un'interpretazione personale della Finlandia e delle sue atmosfere.

Il programma includerà anche la "Toccata per pianoforte" di Jörg Widmann, compositore contemporaneo, nota per la sua capacità di mescolare elementi di caos e struttura in un linguaggio originale e vigoroso.

Infine, sarà proposta la "Sonata in la minore D 784" di Franz Schubert, un'opera intensa che riflette le emozioni profonde e le tensioni dell'autore, scritta in un momento di particolare introspezione.

L'evento vuole essere un'occasione di dialogo tra diverse epoche musicali, mostrando come la musica possa fungere da specchio della ricerca di identità e di senso dell'Occidente, attraverso il confronto tra tradizione e innovazione.

Trame senza retorica

Bach misura, Sibelius sospira, Widmann smonta, Schubert interroga. La Liiv, più che interpreta, diventa cartografa: traccia linee tra secoli senza forzarne le connessioni. Perché la musica, in fondo, è come un fiume sotterraneo: scorre sotto epoche e stili, ea volte basta un pianista per farne affiorare un gorgoglio.

Tähe-Lee Liiv (pianoforte)

Tähe-Lee Liiv, giovane pianista estone, è considerata una delle stelle nascenti più brillanti del pianoforte. Nella stagione 2024-2025 è stata scelta da Sir András Schiff per esibirsi nella serie di concerti "Building Bridges". Tähe-Lee si è esibita al Flagey Piano Days, al Järvi Pärnu Music Festival, al Palermo Festival, ecc. Ha un ampio repertorio di concerti per pianoforte e ha collaborato prestigiose orchestre tra cui l'Orchestra Sinfonica Nazionale Estone, la New York Camerata Orchestra, la Tallinn Chamber Orchestra, la Kremerata Baltica Orchestra e la Jerusalem Kamerata Orchestra. Ha vinto numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali, tra cui il Nono Concorso dei Pianisti Estone (I Premio, 2019).

Tähe-Lee è allieva dei corsi di alto perfezionamento di Konstantin Bogino presso la Fondazione Accademia Perosi.

È inoltre stata borsista del Royal College of Music. Tra i suoi insegnanti figurano Ivari Ilja, Hui-Ying Liu-Tawaststjerna, Dmitri Alexeev, Konstantin Bogino e, dall'ottobre 2022, Sir András Schiff. Nel novembre 2023 è uscito il suo CD con l'integrale delle musiche per pianoforte di Arvo Pärt (recensione su Gramophone Magazine di Pwyll ap Siôn, 4.2024).

