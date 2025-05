MASE, "FER-X" per la decarbonizzazione: attrattività e nuovi investimenti per le rinnovabili.

FER-X: MASE, APPROVATE LE REGOLE OPERATIVE PER LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE COMPETITIVE



Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato, con decreto direttoriale, le Regole Operative per partecipare alle procedure competitive del Decreto FER-X, il nuovo meccanismo di sostegno agli impianti a fonti rinnovabili con costi prossimi alla parità di mercato.

A partire dal 3 giugno ed entro le ore 12.00 del 24 giugno, gli operatori interessati potranno presentare le manifestazioni di interesse per gli impianti superiori a 1 MW attraverso il Portale FER-X del GSE.



“Con il FER-X mettiamo in campo uno strumento moderno e competitivo capace di attrarre investimenti e accelerare la transizione energetica”, ha dichiarato il Ministro Gilberto Pichetto. “Il nuovo meccanismo con la prima procedura permetterà di attivare fino a 11 GW di nuova capacità rinnovabile, garantendo al tempo stesso la sostenibilità economica del sistema e una maggiore integrazione delle fonti verdi nel mercato dell’energia. È un passo strategico per lo sviluppo di un settore chiave della nostra politica energetica e industriale.”

Il FER-X rappresenta una delle principali misure del Governo per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione al 2030.