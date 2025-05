Alla Biellese 1902 la menzione d'onore della città di Biella

Oggi martedì 20 maggio la Biellese 1902 prima dell'inizio della seduta del consiglio comunale ha ricevuto la Menzione d'onore da parte del sindaco di Biella Marzio Olivero, in tale modo "La città di Biella esprime la sua gratitudine agli atleti e agli allenatori" come ha dichiarato lo stesso sindaco.

"Ringrazio di cuore il presidente Rossetto con il quale è iniziato questo cambio di passo - ha esordito l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola - . Con gli ultimi innesti del Presidente Blotto, di Luca Prina, quest'anno si è proprio avuto il salto di qualità decisivo per riuscire finalmente dopo tanti anni a riuscire a arrivare in serie D".

"Per noi essere qua è un onore perché rappresentiamo la nostra città e rappresentiamo un importante traguardo raggiunto per tutto il territorio - queste invece le parole del presidente Alessandro Blotto -. Come ha detto Giacomo, questo è il risultato di anni di lavoro che ha iniziato Luca, e oggi questo momento di festa tutti insieme è un lavoro che noi facciamo per il territorio, per i nostri ragazzi, per dare loro la possibilità di avere un obiettivo, anche se sportivo, di potersi cimentare con qualcosa che possa essere per tutti veramente un punto d'arrivo e un orgoglio. Quindi il nostro obiettivo sarà quello di lavorare per i nostri giovani e al contempo riportare lo sport che conta a Biella".

La cerimonia si è conclusa con la consegna di una maglia della società al primo cittadino.