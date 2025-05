“Ringhiera Longa. Rendiamo più bello il nostro quartiere”: sabato 24 maggio in scena al Villaggio Lamarmora.

Anche i lavori di piccola manutenzione possono trasformarsi in una valida occasione di aggregazione e svago per bambini e famiglie. È solo una questione di approccio: da noiosa incombenza a momento di festa, animata da entusiasmo e spirito di comunità.

Certo, a monte ci vuole una regia, che in questo caso è quella degli operatori del progetto N.O.I. (Nucleo Operativo Integrato) per la Casa.

L'appuntamento con “Ringhiera Longa. Rendiamo più bello il nostro quartiere” è programmato per sabato 24 maggio prossimo, ma l'evento verrà rimandato alla settimana successiva, sabato 31 maggio, e con le stesse modalità, in caso di maltempo.

Dove? Al Villaggio Lamarmora, naturalmente.

L'idea è molto semplice: fare in modo che la semplice tinteggiatura di una ringhiera, quella che delimita il perimetro della scuola primaria del quartiere, in via Graglia, si trasformi in un momento di colorata allegria!

L'invito è rivolto a tutti i bambini, alle famiglie, agli insegnanti delle scuole del Villaggio Lamarmora e a tutti gli abitanti del quartiere.

Di seguito il programma:

• Ore 9 – Ritrovo di fronte alla scuola primaria del Villaggio Lamarmora (via Graglia, Biella): distribuzione del materiale necessario alla tinteggiatura.

• Ore 9.30 – Inizio dei lavori.

• Ore 12/12.30 – Pranzo in condivisione.

Per informazioni e adesioni all'iniziativa, basta chiamare “NOI per la Casa” al 329.4193999 oppure contattare l'Istituto Comprensivo Biella 3.

Gli operatori del progetto “NOI per la Casa” (che ha come capofila la Cooperativa Maria Cecilia) raccontano la genesi di questa iniziativa: «La “Ringhiera Longa” è il punto finale di una collaborazione tra il progetto “NOI per la Casa” e l'Istituto Comprensivo Biella 3, che ha visto in questo anno scolastico un comune intento: pensare al benessere delle persone, in particolare ai più piccoli, e alla bellezza dei luoghi in cui questi crescono. Sarà anche l'occasione per condividere un momento di festa, rievocando nel titolo della manifestazione una tradizione del Villaggio: la “tavola longa”, come ci ricordano gli amici dell'Associazione Arcobaleno».

«Siamo lieti di annunciare la collaborazione fattiva tra gli operatori del progetto della Regione Piemonte “NOI per la Casa” e l’Istituto Comprensivo Biella 3 - sottolinea la Prof. Stefania Nuccio, Dirigente scolastica -. Il progetto regionale che si è sviluppato nel quartiere del Villaggio Lamarmora in questo ultimo anno avrà una tappa anche nella scuola primaria. Grazie agli operatori, in questi giorni, è in corso un lavoro di potatura straordinaria delle frasche del parco che abbraccia la scuola ma, soprattutto, la ripittura delle staccionate che perimetrano la Primaria. Le alunne e gli alunni della scuola sono stati coinvolti nella scelta dei colori e sabato 24 maggio, in via Graglia, ci sarà una pittura collettiva del “contorno” del nostro parco con l'aiuto delle famiglie. Alla fine, verso le 12.30, sarà organizzato un pranzo condiviso che coinvolgerà tutta la comunità educante: genitori, docenti, studenti e operatori di “NOI per la Casa”. Felici di questa fattiva collaborazione, invitiamo tutti gli abitanti del quartiere a partecipare. Unirsi a noi è semplicissimo: basta venire sabato 24 davanti alla scuola primaria del Villaggio».