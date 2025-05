Brusnengo, torna “Share Your Story” di Terre Rosse: il 23 maggio nuovi ospiti tra scienza e investigazione.

Dopo il successo della serata inaugurale che ha visto la partecipazione di oltre cento persone, l’associazione Terre Rosse Cultura ed Eventi torna a proporre un nuovo appuntamento con “Share Your Story”, il format che dà voce a persone del Biellese con esperienze straordinarie.

L’incontro si terrà venerdì 23 maggio 2025 alle ore 20.45 presso l’Auditorium di Brusnengo, in via Carlo Verzone 25. Protagonisti della serata saranno Marco Perino, fonico forense, e Marco Cesone, esperto di esperimenti in microgravità. Due percorsi molto diversi ma accomunati dalla passione per la ricerca e dalla capacità di trasformare il proprio talento in una testimonianza che può ispirare.

L’intervista sarà curata dal giornalista Andrea Guasco, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle loro storie. L'ingresso è gratuito ma i posti sono limitati.

“Share Your Story” è una delle iniziative promosse da Terre Rosse, giovane realtà culturale del territorio che si propone di valorizzare le esperienze e le eccellenze locali attraverso eventi, attività culturali e di benessere. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Brusnengo.