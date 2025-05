Storie di impresa: GAL Montagne Biellesi sostiene lo sviluppo del territorio, l’incontro a Viverone FOTO e VIDEO

Domenica 18 maggio, lungo il suggestivo lungolago di Viverone, si è svolto un evento speciale all’interno dei mercatini organizzati dal GAL Montagne Biellesi. La giornata ha visto la partecipazione di numerose imprese cresciute grazie ai finanziamenti del GAL, celebrando così la conclusione di una programmazione e l’inizio di una nuova fase di sviluppo.

Un'occasione per celebrare la crescita delle imprese

Francesca Del Mastro, presidente del GAL Montagne Biellesi, ha evidenziato l’importanza dell’evento: "Le imprese qui presenti appartengono al mondo dell’artigianato e dell’agroalimentare e sono state sostenute tramite bandi del GAL. Volevamo festeggiare con loro la fine di un ciclo e l’inizio di nuove opportunità e il lungolago di Viverone si è rivelata la location ideale per condividere successi e obiettivi raggiunti."

Molti espositori hanno condiviso la propria esperienza, raccontando il contributo del GAL nella crescita delle loro attività:

Andrea Antoniotti (produttore di salumi e formaggi biologici): "Il GAL ha rappresentato molto per noi, ci ha aiutato a crescere e a svilupparci come azienda."

Lorenzo Cerruti (produttore vitivinicolo): "Grazie al GAL ho potuto velocizzare importanti investimenti utili a migliorare il mio business."

Daniela Manfredelli (produttrice di pane e biscotti): "Abbiamo potuto realizzare una filiera chiusa per la produzione del pane, dal grano alla macinazione, fino alla panificazione."

Enrico Terzo (produttore di birra artigianale): "Grazie ai finanziamenti del GAL abbiamo ampliato il nostro birrificio, costruendo una nuova area di mescita e acquistando attrezzature moderne."

Luca Piantanida (pasticcere e panificatore): "Il GAL è stato determinante per la creazione di un laboratorio che esclude l’utilizzo di glutine, basato su ricette tradizionali e ingredienti naturali."

Nuove opportunità per il futuro. Il direttore del GAL, Luca Pozzato, ha illustrato i prossimi passi: "Abbiamo appena chiuso due bandi di creazione di imprese e a breve pubblicheremo le graduatorie, finanziando otto nuove realtà. Inoltre, stiamo aprendo nuovi finanziamenti per il settore turistico e agroalimentare, per continuare a sostenere la crescita delle imprese locali."

Il Comune di Viverone e il suo ingresso nel GAL

Il Sindaco di Viverone, Massimo Pastoris, ha sottolineato i benefici dell’adesione al GAL: "Abbiamo ottenuto finanziamenti per l’estensione della passeggiata sul lungolago e per la sicurezza del campo sportivo. Collaborare con il GAL significa far parte di un’istituzione di valore, con ricadute positive e di sviluppo per il territorio.

Secondo Francesca Del Mastro, il Comune di Viverone rappresenta un elemento chiave per il turismo locale: "Siamo felici di poter includere Viverone nella nostra rete, crediamo molto nelle connessioni tra enti pubblici e privati per migliorare il sistema turistico e produttivo dell’area GAL. Un passo importante per la crescita ed il sostegno reciproco, a favore dell’area biellese”.

L’evento, punto di incontro tra imprese, amministrazioni e comunità locale, dimostra come il lavoro del GAL Montagne Biellesi stia concretamente contribuendo alla crescita economica e sociale del territorio, intessendo una rete destinata ad accrescersi e ampliarsi, con ricadute concrete all’economia locale.