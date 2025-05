Schianto sulla Torino-Aosta, due feriti in ospedale (foto di repertorio)

Incidente all'altezza di San Giorgio Canavese, questa mattina, lungo l'autostrada Torino - Aosta, in direzione Aosta.

Sono due i veicoli coinvolti nello scontro, le cui conseguenze hanno visto due feriti portati in codice verde all'ospedale di Ivrea e affidato alle cure dei sanitari. Al momento l'autostrada è chiusa con uscita obbligatoria a San Giorgio, in attesa della rimozione dei veicoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale per ripristinare le condizioni di sicurezza.

La riapertura è avvenuta intorno alle 10:25.