“Fin 4 Teen Camp”: a giugno il campus estivo di Sellalab dedicato agli studenti

Si terrà dal 23 al 27 giugno "Fin 4 Teen Camp 2025", il campus di cinque giorni dedicato a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni promosso da Sellalab, la piattaforma di innovazione a impatto del gruppo Sella, e in collaborazione con il centro di pedagogia Bloom. Il programma è stato realizzato per fornire supporto, formazione e risorse agli studenti, aiutandoli a trasformare le loro idee innovative in realtà imprenditoriali di successo.

L'obiettivo di "Fin 4 Teen Camp 2025" è infatti quello ispirare e sostenere i giovani, fornendo loro gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro e sviluppare modelli di business sostenibili e innovativi. Durante la settimana, i partecipanti avranno l'opportunità di apprendere i fondamenti dell’educazione finanziaria per gestire i loro risparmi in modo efficace; scoprire le caratteristiche dell’imprenditorialità a impatto e comprendere come possono contribuire con le loro idee; lavorare in team per costruire una startup partendo da zero; mettersi alla prova come public speaker presentando le loro idee davanti a un comitato di professionisti ed esperti del gruppo Sella.

Nel corso del campus, gli studenti acquisiranno anche nozioni relative allo sviluppo di idee imprenditoriali, alla strategia d’impresa e alla comunicazione, al business plan e al fundraising. Nella giornata conclusiva di venerdì 27 giugno, i partecipanti, organizzati in gruppi, presenteranno la loro idea imprenditoriale come fossero parte di una startup, attraverso un vero e proprio “pitch” seguito da una sessione di domande e risposte.

Il "Fin 4 Teen Camp 2025” si terrà presso il Sellalab Biella, all’interno del Lanificio Maurizio Sella, in via Corradino Sella, 10. Le giornate saranno caratterizzate da una serie di workshop, attività pratiche, sessioni di mentoring e momenti confronto tra i partecipanti e professionisti del settore.

Il campus, gratuito e offerto da Sellalab, è riservato a 50 studentesse e studenti delle scuole superiori biellesi. È possibile iscriversi a questo link FIN 4 TEEN 2025 CAMP Biella - Sellalab per accedere alle selezioni che avverranno sulla base della media scolastica e della data di registrazione. Le iscrizioni chiudono sabato 31 maggio e la fase di selezione verrà completata entro il 4 giugno.