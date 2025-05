Biella, la sfida di Cinzia Fantino sulla Montagna Pantani: un'impresa di sport, coraggio e inclusione

Un’impresa simbolica e ricca di significato, all’insegna dello sport e dell’inclusione. Mercoledì 21 maggio, Cinzia Fantino, atleta non vedente originaria del cuneese, affronterà in tandem la leggendaria salita verso il Santuario di Oropa, nota come la “Montagna Pantani”. L’iniziativa si inserisce come evento collaterale alla tappa del Giro d’Italia del 30 maggio, che partirà proprio da Biella in direzione Champoluc.

Cinzia ha 55 anni e lavora come centralinista presso il Ministero dell’Istruzione. La sua vita è animata da una forte passione per lo sport e per le attività artistiche: canta in un coro, pratica ballo, arrampicata e bocce. Il ciclismo, però, occupa un posto speciale nel suo cuore. Grazie al tandem, ha potuto vivere in prima persona l’esperienza del pedalare su strada, condividendo questa passione con Ferruccio Martini, guida e compagno d’avventura.

I due partecipano anche a Coppa Piemonte, uno dei più importanti circuiti di granfondo ciclistiche su strada, affrontando tappa dopo tappa percorsi impegnativi e suggestivi, insieme a centinaia di altri appassionati.

Martini, ciclista esperto e appassionato, ha raccontato di essere sempre stato amante dell’adrenalina e delle sfide, come dimostrano le numerose fratture riportate in passato. «La scintilla è scattata un paio di anni fa – ha spiegato – durante una manifestazione ciclistica, dove è nata un’intesa spontanea con Cinzia. Lei desiderava salire sui colli in bicicletta, e io ho deciso di accompagnarla. Da lì è iniziato il nostro percorso insieme».

Negli ultimi mesi, i due hanno scelto di compiere un salto di qualità, investendo in un tandem più performante che permetterà loro di affrontare percorsi sempre più ambiziosi. Il progetto non è soltanto sportivo: è anche un messaggio forte e chiaro. Attraverso questa impresa, vogliono dimostrare che lo sport può e deve essere accessibile a tutti, e che con impegno e spirito di squadra anche chi vive una condizione di disabilità può raggiungere traguardi straordinari.

«Quando pedalo – racconta Cinzia – mi sento libera. Non vedo la strada, ma la sento, la vivo. E la vivo anche con gli occhi di Ferruccio, che mi racconta dove siamo, che paesaggi stiamo attraversando, com’è la luce in quel momento. Ogni salita è una conquista, ed è il mio modo per dire che si può andare lontano, anche senza vedere».

La scalata alla Montagna Pantani non rappresenta solo una sfida personale, ma anche un simbolo di inclusione. Cinzia pedalerà su un tracciato storico, calcato da alcuni dei più grandi campioni del ciclismo, trasformando il gesto atletico in un atto di determinazione e speranza.

L’evento è realizzato con il supporto di NewsBiella.it e del CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale, Comitato Provinciale di Biella, e si propone di valorizzare il territorio, lo sport e i valori della partecipazione e dell’inclusione.

In attesa dell’arrivo del Giro d’Italia, la sfida di Cinzia e Ferruccio rappresenta un'anticipazione carica di significato: una salita simbolica verso l’autonomia, la visibilità e il riconoscimento di ogni atleta, al di là di qualsiasi barriera.