Calcio, confermato Peritore: sarà lui l'allenatore del Cossato anche nella prossima stagione

Il futuro del Città di Cossato sarà nel segno della continuità. Una stretta di mano tra il presidente Massimiliano Bracco e il tecnico Pier Luca Peritore sancisce la riconferma del mister alla guida della prima squadra anche per la prossima stagione.

Lo annuncia la stessa società in una nota stampa: “Un gesto semplice ma sufficiente a testimoniare la fiducia e l'unità di intenti al raggiungimento dei prossimi obiettivi sportivi. Mister Peritore, in quanto responsabile tecnico della prima squadra inizierà da subito, insieme alla società, sia a lavorare per la definizione della nuova rosa che parteciperà al campionato di Eccellenza sia alla costruzione dell'Under 19 Regionale. In questi giorni, infatti, si terranno i primi colloqui con i giovani blues selezionati per la prossima Juniores”.