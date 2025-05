Fondo Edo Tempia, un regalo di compleanno speciale: un’apparecchiatura per la ricerca

Dice il proverbio che dare è meglio che ricevere. È un modo di dire che è diventato qualcosa di concreto grazie al gesto di generosità che Anna Allara ha compiuto verso il Fondo Edo Tempia: è una storica amica della struttura punto di riferimento sul territorio per popolazione e pazienti oncologici, fin da quando ha fatto parte del gruppo “Tutti insieme per la vita” per arrivare al suo ruolo nel comitato direttivo della Corsa della Speranza.

Così, quando si è avvicinato il giorno del suo compleanno, ha pensato a uno dei punti di forza del lavoro del Fondo, i laboratori di ricerca. Agli amici e ai congiunti che ha voluto alla sua festa ha così chiesto un dono speciale: un bonifico bancario su uno dei conti intestati all’associazione che riportasse come causale “regalo di compleanno per Anna”. Generosa lei, generosi loro: le offerte raccolte hanno contribuito all’acquisto di un’apparecchiatura indispensabile per il lavoro quotidiano del laboratorio di genomica, una delle due strutture con sede a Biella caposaldo per la ricerca sul cancro insieme al laboratorio di oncologia molecolare che si occupa anche di diagnostica.

Il macchinario è una centrifuga, strumento indispensabile per preparare i campioni da analizzare che sono la base per tutti gli studi che vengono svolti e che dall’inizio dei programmi di ricerca, iniziati più di vent’anni fa, ha prodotto oltre 150 pubblicazioni su riviste specializzate. Ognuna corrisponde a un passo avanti fatto dalla scienza e dalla medicina nella conoscenza dei tumori e del modo più efficace di diagnosticarli e curarli.

Nei giorni scorsi la presidente della Fondazione Tempia Viola Erdini, la direttrice del laboratorio di genomica Giovanna Chiorino e le ricercatrici hanno accolto nelle stanze di via Malta 3 Anna Allara per mostrarle l’apparecchiatura acquistata grazie al gesto generoso suo e dei suoi amici. «Avevo mandato loro, insieme all’invito, una breve spiegazione sul lavoro prezioso del Fondo Edo Tempia anche sul fronte della ricerca» ha raccontato la protagonista dell’iniziativa. «Sono felice che abbiano risposto con entusiasmo e chissà, questa storia potrebbe ispirare qualcun altro a fare lo stesso».

A nome dell’associazione, ha espresso la sua gratitudine Viola Erdini: «Anna Allara è al nostro fianco da sempre. In questa occasione lo è stata in un modo davvero speciale, coinvolgendo persone provenienti da tante parti d’Italia che probabilmente non ci avevano mai sentito nominare ma che hanno colto l’importanza del nostro lavoro».