Dolore a Cerrione per la morte di Claudio Cordera, il ricordo del Comune

Lutto a Vergnasco dove è mancato improvvisamente all'affetto dei suoi cari Claudio Cordera. Aveva 78 anni.

A ricordarlo il vicesindaco di Cerrione Anna Maria Zerbola: “Per anni è stato un vero esempio per la comunità. Grande lavoratore fin da giovanissimo, ha operato come ascensionista e ha continuato fino alla pensione. Gli amministratori e i colleghi del Comune sono molto vicini ai loro familiari in questo triste momento”.

Il Santo Rosario verrà recitato domani, alle 19 mentre il funerale avrà luogo giovedì, alle 10, sempre nella chiesa di San Giorgio di Vergnasco.