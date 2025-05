Rocky e Marley cercano casa: due storie diverse, un unico desiderio di amore FOTO e VIDEO

Due sguardi, due cuori in attesa di una nuova vita. Si chiamano Rocky e Marley, e dietro ai loro occhi pieni di dolcezza si nascondono storie che meritano un lieto fine. Oggi vivono in canile, ma il loro sogno è semplice: trovare una famiglia vera, che li ami per sempre.

Rocky ha circa un anno e mezzo, pesa 10-12 chili ed è un concentrato di simpatia ed energia positiva. Vaccinato, microchippato, castrato e compatibile con altri cani, adora giocare con la palla, correre all’aria aperta e ricevere coccole. Era stato accolto da una famiglia che, però, non ha esitato ad abbandonarlo in canile con la solita frase di circostanza: “Con dispiacere, non possiamo più occuparci di lui”. Ma Rocky non guarda al passato: quello che cerca adesso è una nuova occasione per essere felice.

Chi vuole donargli una seconda possibilità può contattare Bulli e Pupe con la Coda ODV nelle persone di:

- Lorenza: 348 9380804

- Silvia: 340 9087029

Accanto a lui, c’è Marley, 4 mesi, l’ultimo cucciolo rimasto della sua cucciolata. Una taglia media futura e uno sguardo che scioglie il cuore: occhi azzurri e dolcissimi, che implorano amore. Eppure nessuno lo ha ancora scelto. Ma Marley non ha perso la speranza, e aspetta fiducioso chi saprà vedere in lui un compagno fedele e speciale.

Per informazioni su Marley:

Annamaria: 351 7660344

Due cuori, un destino da cambiare. Aiutiamoli a trovare casa.