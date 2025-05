Mongrando, il Comune consegna il bonus bebè con un occhio all'ambiente

L’amministrazione comunale di Mongrando ha consegnato il bonus bebè ai nuovi nati del 2024, un sostegno concreto alle famiglie con una particolare attenzione all’ambiente.

La giunta ha voluto rafforzare questa misura, integrando il bonus con un’attenzione particolare all’equità sociale: per le famiglie con un ISEE più basso, il contributo è stato raddoppiato fino a 400 euro mentre per le altre famiglie è stato riconosciuto l’importo di 200 euro. Un gesto di solidarietà che è stato possibile anche grazie alla scelta del sindaco, del vice e degli assessori di finanziare personalmente la metà dell’importo complessivo. Oltre al contributo economico, ogni famiglia ha ricevuto in dono un vasetto colmo di semi di piante mellifere, accompagnato dal Manifesto per le Api, a cui l’amministrazione ha ufficialmente aderito.

Un piccolo ma significativo simbolo dell’impegno del Comune per la tutela della biodiversità e la sensibilizzazione sull’importanza degli insetti impollinatori per il futuro del pianeta. Un’iniziativa che unisce sostegno sociale e responsabilità ambientale, nel segno della cura e dell’attenzione verso le nuove generazioni.