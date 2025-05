La ginnastica ritmica di APD Pietro Micca nelle ultime gare regionali FOTO

Prosegue la stagione agonistica per la ginnastica ritmica di APD Pietro Micca che nelle ultime settimane è stata impegnata a Saint Vincent e ad Alba. Sabato 26 aprile nella località valdostana si è tenuta la seconda prova del Campionato Regionale individuale LD dove hanno gareggiato tre delle ginnaste agoniste di Pietro Micca: Sara Caldera in categoria A2 porta in pedana l’esercizio al corpo libero e per la prima volta quello alla fune terminando con un buon 5º posto; in categoria A4 Elisabetta Micheletti gareggia con cerchio e clavette, migliorandosi rispetto alla prima prova e chiudendo all’8º posto; in A5 Bianca Vezzoli chiude il suo percorso impegnativo a cerchio e palla al 14º posto. La domenica sempre a Saint Vincent è stata la volta del Campionato d’insieme Silver occasione per le giovani ginnaste per iniziare a sperimentare il lavoro di squadra. Sara Caldera e Rebecca Prina Mello si cimentano nel lavoro di coppia in LB2 col cerchio per la prima volta nel corso della stagione; Nina Tua, Clarissa Ghiardo e Beatrice Zerbola, anche loro ai cerchi, completano insieme questa nuova esperienza nel livello LC1.

Il 14 maggio invece ad Alba si è tenuta la seconda prova del Campionato individuale Silver LE dove Pietro Micca ha schierato quattro ginnaste. Noemi Pasquadibisceglie, la più piccola in categoria A4 di questo livello Eccellenza, presenta clavette e cerchio mostrando una crescita esponenziale che la fa terminare al quarto posto dopo un netto miglioramento rispetto alla prima prova. In categoria Senior 1 Letizia Meirone porta l’esercizio a cerchio e palla mostrando ancora il suo valore e terminando con un buon sesto posto. Stessa categoria per Vittoria Fenzi, che porta cerchio e clavette, e si difende bene con un nono posto nella sua prima esperienza in questo che è il livello più alto tra i campionati Silver. In categoria S3 in gara una delle veterane, Angelica Garizio che chiude al sesto posto una gara per lei emozionante.