In trecento alla "Corri, cammina per chi non può"

Trecento persone hanno partecipato stamane alla marcia/corsa solidale e non competitiva organizzata dall’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella a favore della traumatologia in Ospedale "Corri, cammina per chi non può".

L’iniziativa ha dato anche il via alla campagna di raccolta fondi per il 2025 che riguardera’ l’acquisizione di strumentazioni in vari reparti ospedalieri con apertura anche verso il territorio.

Ci sara’ entro l’estate una conferenza stampa per illustrare tutta l’attività benefica del 2025.

L’associazione ricerca nuovi volontari (contattare 3666811782)

E’ la prima volta che l’ospedale, come punto di partenza ed arrivo, è al centro di un evento di tal genere.

Protagonisti tutti noi che vogliamo bene al nostro ospedale, perché importante punto di riferimento per la collettività intera.

Leo Galligani, presidente dell’associazione Amici dell’ ospedale di Biella- aggiunge “la raccolta fondi 2025 ha lo scopo di realizzare tanti progetti a favore di tutti, ma anche coinvolgere i cittadini nella conoscenza-partecipazione-collaborazione di una vera trasformazione del nostro ospedale, che diventerà piu’ attrattivo per nuovi medici e con grandi benefici per i pazienti : si potranno ricevere a casa nostra, con medici esperti, cure che oggi si possono ottenere solo nei grandi centri nazionali. La parola chiave e’ “INSIEME“, tutti insieme per un alto fine e un obiettivo che riguarda tutti noi: il nostro Ospedale.

Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione (e visto l’entusiasmo, ci sara’ sicuramente una seconda edizione). Hanno lavorato fianco a fianco per la buna riuscita: gruppo operativo ass Amici ospedale di Biella, Crall ospedale, Marco Zacchi per la Pietro Micca , NUrsind, Comune e Proloco di Ponderano,i cuochi dell’Asl che hanno realizzato uno strepitoso buffet , i ciclisti-infermieri che hanno aperto seguito la corsa. Mario de Nile (per conto Taparun Biella e Atletica Candelo), Filippo Sarcì per le foto.

Tanti gli sponsors che hanno donato i premi per i primi arrivati o per il pacco gara.