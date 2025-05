Grande prestazione di Morra e Tironi al rally raid Sardegna con i colori Rally & co

Splendida prestazione nella seconda gara di campionato italiano cross country ,il Sardegna rally raid , per l’equipaggio della Rally & co composto da Gianluca Morra e Stefano Tironi. Dopo una gara lunghissima ,durata quasi 5 ore totali , sulla loro Suzuki vitara la coppia novarese agguante la 5° posizione assoluta in mezzo a vetture piu potenti cogliendo anche la seconda posizione in classe T2 e la terza nel trofeo suzuki. “una gran bella gara –dicono all’unisono Gianluca e Stefano- con prove lunghissime e scenari spettacolari che solo la sardegna sa offrire. Una grande soddisfazione la 5° posizione finale ma ancor di piu’ aver ottenuto il terzo tempo sulla prova speciale piu’ lunga ….basti pensare che l’abbiamo percorsa in 2 ore e 12 minuti! “. Ritiro sulla prima prova per l’altro equipaggio biellese in gara composto da Alberto Gazzetta e Andrea Pizzato sulla suzuki jimny di classe Th.