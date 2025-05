La “club chair”: una sedia iconica che potrebbe entrare anche a casa vostra

Che cos'è una poltrona club e quando è nata

All'inizio esisteva un mobile progettato per sedersi. Alla fine del XVII secolo, nessuno si preoccupava di quanto fosse comodo un tale “sedile”, né tanto meno del suo aspetto. Ciò che contava era la durata. Ma col tempo le cose sono cambiate e il comfort è diventato sempre più importante, così come l'aspetto. Così il sedile divenne gradualmente una sedia, il legno fu sostituito dal tessuto o dalla pelle e furono aggiunti l'imbottitura e i braccioli. Poi, nel XIX secolo, nacque la sedia da club (o “da fumo”). Questa faceva parte delle stanze delle persone della classe media e alta in Inghilterra, che tendevano a trascorrere il tempo in una stanza progettata per il relax, la lettura o per sorseggiare indisturbati un drink con una sigaretta in mano.

Cosa rende speciale questa poltrona

Il design stesso della sedia e i materiali utilizzati erano già allora una sorta di indicatore della ricchezza del suo proprietario. E da cosa si distingueva esattamente la poltrona club? Fondamentalmente tre elementi:

Struttura robusta e morbida imbottitura. Braccioli lunghi e solitamente larghi Seduta bassa ma profonda

La poltrona era per lo più in pelle, ma esistevano anche poltrone in tessuto. In ogni caso, fin dalla loro nascita, sono state un simbolo di lusso e si trovano nelle sale studio, negli uffici e, naturalmente, nei country-club per ricchi. Se prima vi si sedevano solo i signori, oggi tutti possono godere del comfort di una poltrona da club. Come combinarla negli interni?

Poltrona club per l'angolo lettura

Una poltrona club occupa un bel po' di spazio, quindi è difficile inserirne altre in ambienti piccoli. Ma anche con una metratura relativamente ridotta, non dovete rinunciare a questo gioiello! Potete riservarle un angolo, dove potrete completarla con una lampada da terra e un tavolino contenitore. Qui potrete leggere indisturbati un libro o un giornale o semplicemente rilassarvi. Se aggiungete una libreria e delle decorazioni all'angolo, questo può facilmente diventare il vostro posto preferito nell'appartamento. Per trovare ispirazione su come può essere un angolo del genere, date un'occhiata a Pinterest.

Poltrona club in giardino? Va bene anche lì!

Sebbene la classica poltrona da club sia in pelle (e quindi pensata esclusivamente per gli interni), esistono anche versioni per esterni. Non sono in pelle, ma sono più basse, con una seduta profonda e braccioli. Basta aggiungere un tavolino da giardino abbinato e si ottiene una seduta eccezionale, quasi da country club di lusso. Una poltrona club da giardino può essere realizzata anche in rattan, metallo o legno (trattato per uso esterno), ma di solito è dotata di seduta e schienale imbottiti per mantenere la caratteristica principale di una poltrona club: il massimo comfort.

Poltrone club in soggiorno

Nella maggior parte dei casi sono sufficienti due pezzi, completati da un divano e da un tavolino. È con la combinazione di questi tipi di mobili che la fantasia può scatenarsi. Si possono abbinare poltrone più robuste e un divano più discreto. Oppure, al contrario, scegliere poltrone club più moderne e leggere e completarle con un divano più spazioso. Non c'è nemmeno bisogno di preoccuparsi di materiali e colori diversi.

















