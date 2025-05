Dalle valli biellesi, un sogno tutto da bere: Beüme, il succo che parla piemontese FOTO e VIDEO

Nel cuore di Gifflenga, tra i filari del Meleto di Cascina Imperolo, nasce Beüme, il consorzio agricolo 100% piemontese che trasforma la mela in un’autentica esperienza di gusto.

Il nome Beüme – che in dialetto piemontese significa “bevimi” – è un invito diretto a lasciarsi conquistare da un succo naturale, senza zuccheri aggiunti né conservanti, fatto esclusivamente con mele piemontesi selezionate e coltivate in modo sostenibile, secondo pratiche a basso impatto ambientale.

Ogni bottiglia racconta una storia di territorio, tradizione e qualità: con Beüme, assapori un pezzo di Biellese.



Dove trovarci?

Siamo presenti in oltre 55 punti vendita nel territorio biellese e, da maggio, anche nei supermercati Prestofresco del Nord-Ovest e da Eataly!

Oppure ordina direttamente online su: www.beume.it



Contatti:

Scrivici a consorziobeume@gmail.com

O vieni a trovarci di persona a Cascina Imperolo, Gifflenga (BI)

Vieni a scoprire tutte le nostre proposte, comprese le Limited Edition!

Beüme: quando la mela diventa emozione.