Doppio furto nel Biellese: profanato un cimitero e commessa un’effrazione

Due distinti episodi di furto hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri. Nella giornata di ieri, domenica 18 maggio, il cimitero di Mongrando e un’abitazione di Biella hanno subìto l’incursione dei malviventi.

Alle ore 8:30 le Forze dell’ordine sono state chiamate a Mongrando, in frazione San Lorenzo, a seguito della chiamata di un cittadino recatosi al cimitero. Una volta giunto nei pressi della tomba di famiglia ha scoperto che qualcuno aveva rubato il faldale e parte del lamierato della cappella. I Carabinieri stanno ora indagando per cercare di risalire agli autori del furto che secondo una stima sommaria ammonterebbe a 2/3mila euro. Tale somma non sarebbe coperta da assicurazione.

Verso le ore 19:00, invece, le autorità sono intervenute a Biella, in via Trento, dove una donna, rientrata da un periodo trascorso fuori regione, ha trovato la propria abitazione svaligiata. I ladri, senza lasciare segni evidenti di effrazione, si sarebbero introdotti nell’alloggio portando via alcuni monili in oro. Anche su questo episodio sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica e identificare i responsabili.