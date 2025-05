Da Pralungo a Roma, Claudio Bisoglio è in cammino: con lui la bandiera della CRI FOTO

Nei giorni scorsi è iniziato il cammino di Claudio Bisoglio. Zaino in spalla, in partenza da Sant'Eurosia di Pralungo in direzione della basilica di San Pietro, a Roma, nella Città del Vaticano. Per l'occasione ripeterà il percorso che esattamente 100 anni fa intraprese il parroco del paese biellese, don Nicola Boschetto.

Ne dà notizia la CRI di Biella: “Come accaduto tre anni fa, quando Claudio iniziò da Oropa il suo cammino che lo portò a Santiago di Compostela, anche oggi la famiglia di Croce Rossa non ha fatto mancare il suo caloroso abbraccio di arrivederci. Compagna fedele in questa avventura, la bandiera della Croce Rossa Italiana, affidatagli dall'amico Andrea Giorcelli, volontario del Comitato CRI di Cavaglià la stessa che un anno fa lo aveva accompagnato fino a toccare i fondali marini dell'isola Gallinara ad Alassio".

Per la CRI Biella la sua iniziativa è "un messaggio di unità e pace racchiuso in un simbolo che sancisce l'eguaglianza tra gli elementi e l'umanità, per il quale Claudio di renderà testimone e del quale tutti noi ne siamo orgogliosi. Seguiamolo sulla pagina #InCamminoConBiso e facciamo il tifo per lui”.