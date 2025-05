Biella, un cocktail per la Polizia di Stato: l’IIS Gae Aulenti presenta “Tutto può brillare” FOTO

Biella, un cocktail per la Polizia di Stato: l’IIS Gae Aulenti presenta “Tutto può brillare”

In data 13 maggio 2025 i locali dei laboratori di enogastronomia dell’Istituto IIS “Gae Aulenti” di Biella hanno avuto il grande onore di ospitare il Questore di Biella, Dottoressa Delia Bucarelli, per la degustazione del cocktail analcolico “Tutto può brillare” realizzato in onore della Polizia di Stato, della quale la bevanda richiama i colori.

L’aspetto sorprendente dell’iniziativa consiste nella circostanza che tutto è nato dalla profonda ammirazione, che l’alunno Francesco Nisticò da sempre nutre per queste forze dell’ordine.

Così, partendo da questa passione, gli insegnanti di Francesco, con il supporto dei docenti tecnico pratici di sala e vendita e degli assistenti di laboratorio, hanno predisposto un progetto specifico, che non solo ha permesso di conseguire come risultato concreto la realizzazione di un nuovo cocktail, ma ha altresì consentito all’alunno di sviluppare una serie di abilità e competenze manuali necessarie per l’esecuzione della bevanda.

L’attività di ideazione e di preparazione si è svolta nell’arco di diversi mesi e il nome del cocktail è nato dall’idea che ognuno di noi, nella sua unicità, può brillare.

Per una decina di giorni sarà possibile degustare il cocktail presso il bar della piscina Rivetti, in onore del buon lavoro svolto da Francesco.

L’evento del 13 maggio è la dimostrazione che l’impegno, l’esercizio e la buona volontà sono la chiave per realizzare i propri sogni: Francesco, infatti, ha esaudito il grande desiderio di incontrare la Polizia di Stato, alla quale l’IIS “Gae Aulenti” rivolge un sentito ringraziamento per la disponibilità e la sensibilità.