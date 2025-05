Viverone, al via lavori di asfaltatura sulla SP 228

Sono iniziati i lavori di asfaltatura lungo la SP 228 del Lago, dal km 16+020 al km 16+970 ca, nel comune di Viverone.

Lo rende noto la Provincia di Biella sui propri canali social: “Queste asfaltature, previste per il 2024, non sono state effettuate in precedenza in quanto si era in attesa della riapertura del raccordo A4/A5 di altra competenza. Con la recente riapertura di questa intersezione al traffico veicolare, è stato finalmente possibile procedere con l'esecuzione dei lavori di asfaltatura”.