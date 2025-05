Come prevenire i reati? A Salussola i Carabinieri incontrano i cittadini (foto di repertorio)

Sono sempre più frequenti gli incontri dei Carabinieri con i cittadini biellesi. L'obiettivo è far conoscere così da poterli prevenire tutti i i tipi di reati in cui potrebbero imbattersi, come le truffe.

Il nuovo appuntamento sarà lunedì prossimo, 26 maggio, alle 15, nella sala consiliare di Salussola.