Benna e Moggio Udinese unite nel ricordo del terremoto del 1976: l'abbraccio degli Alpini commuove l’Adunata FOTO

Sabato 10 maggio, tra gli eventi organizzati all’interno dell’Adunata Nazionale Alpini, il Comune e gli Alpini di Benna hanno incontrato il Comune e gli Alpini di Moggio Udinese in ricordo del terremoto del 1976.

Una breve cerimonia dalla forte carica emotiva, durante la quale i due sindaci dei paesi hanno ricordato quando nel maggio del 1976 in seguito al sisma che sconvolse molti paesi friulani, numerosi Alpini provenienti da tutta Italia raggiunsero quelle terre per dare conforto e sostegno alle popolazioni colpite.

Proprio a Moggio Udinese, nel cantiere 7 tra le varie Sezioni Ana, giunse anche quella di Biella e, tra quelle penne nere di buona volontà e dal cuore grande, vi erano anche due Alpini bennesi: Raffaele Carta Fornon e Norberto Faga, quest’ultimo Vecio del Gruppo Alpini di Benna.

Cristina Sitzia, sindaco di Benna ha raccontato che durante il viaggio a Codroipo dello scorso mese di aprile, imbattendosi in un cartello indicante “Moggio Udinese” ha pensato di contattare Martina Gallizia, la sua collega per organizzare un incontro durante l’Adunata e conoscere Norberto, la prima cittadina friulana ha subito accettato la proposta. E’ stato un incontro che rimarrà impresso nella mente e nei cuori di tante persone ed in particolare in quello di Norberto a cui, ancora oggi, ogni volta che racconta della sua esperienza in Friuli, gli occhi si fanno lucidi.

A ricordare il legame quotidiano tra le due Comunità è la “baita” del Gruppo Alpini di Benna, perché quella che dal 1991 è la loro casa dove ci si ritrova a far festa, arriva proprio da Moggio. In quell’anno, partirono da Benna 6 persone: Giacinto Pieri, Erberto Lanza, Valter Lanza, Piero Gallo, Luciano Bona e Venerino Pizzoglio per smontare la struttura che la Regione Friuli Venezia aveva rimesso a disposizione dei Gruppi Alpini che avevano prestato soccorso durante il terremoto. A Benna , la famiglia Pizzoglio aveva preparato la gettata su cui posare quella struttura.

Commossa anche il Sindaco di Moggio, Martina Gallizia che ha sottolineato quanto sia stato importante quello che gli Alpini hanno fatto per la sua terra e che ha voluto portare il ringraziamento di Moggio a Norberto, invitando la Comunità bennese a partecipare alla commemorazione dei 50 anni dal terremoto che si terrà nel 2026.