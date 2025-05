96° adunata nazionale degli Alpini, Alpini in festa anche a Bioglio-Ternengo e Valle San Nicolao FOTO

In occasione della 96° adunata nazionale degli Alpini il gruppo Alpini di Bioglio-Ternengo e Valle San Nicolao ha avuto il piacere di ospitare, ciascuno nei propri comuni, gruppi di Alpini.

A Bioglio sono stati accolti il vice presidente del gruppo Alpini di Aosta, una delegazione da Montaldo Torinese, un’altra da Nichelino, un altro gruppo da ARBO (Pordenone) ed un gruppo da Resana (Treviso).

Nella giornata di sabato 10 davanti al Monumento degli Alpini a Bioglio dopo l’alzabandiera e l’inno nazionale alla presenza dei Sindaci di Bioglio e Ternengo, hanno suonato la fanfara alpina di Prezzate (Bergamo) e la fanfara della sezione Alpini di Caldiero ( Verona).

Il corteo a piedi è proseguito sino alla piazza del Paese dove le fanfare hanno tributato un momento musicale davanti al sagrato della Chiesa S.Maria Assunta e poi hanno proseguito verso la sede degli Alpini a Bioglio vicino al campo sportivo.

Nutrita la partecipazione della cittadinanza che ha accolto con piacere l’arrivo degli Alpini. Giunte sul posto le fanfare hanno allietato i presenti con un concerto musicale molto apprezzato.

Nel tardo pomeriggio si è tenuto un importante intervento del giornalista e critico enogastronomico Alessandro Felis proveniente da Torino ma originario di Bioglio che ha intrattenuto i presenti narrando la storia del Vermuth e di Antonio Benedetto Carpano nativo di Bioglio ed ha offerto ai tutti i presenti un assaggio di questo particolare vino dalle note aromatiche, molto apprezzato anche dagli Alpini presenti.

A seguire la cena che contava circa 200 persone tra cui la presenza gradita delle autorità religiose (don Luigi Tajana della Parrocchia di Bioglio e Don Gianluca Blancini della Parrocchia di Valle San Nicolao) ed il Sindaco di Ternengo Luigi Russo. Così tante persone hanno messo alla prova gli Alpini, gli aggregati ed i volontari abituati a numeri più contenuti ma la sfida però è stata superata brillantemente visto l’apprezzamento ricevuto per l’ottima cucina a cura dell’alpino Antonio Mastropierro.

La domenica mattina a Biella hanno sfilato il Sindaco insieme al consigliere e alpino Patrizio Ervas con il vessillo del Comune mentre nella serata il gruppo Alpini di Bioglio, Ternengo e Valle San Nicolao ha sfilato con orgoglio e commozione portando lo striscione “SPERANZA DI PACE PATRIMONIO DEGLI ALPINI”.

Hanno partecipato alla sfilata anche la madrina del Gruppo Alpini Giuliana Caviggia, il fondatore più anziano del Gruppo Alpini di Bioglio-Ternengo e Valle San Nicolao, Ermanno Savio nato nel 1929 mentre alcuni associati hanno sfilato con i cappelli da Alpino in ricordo di chi è deceduto: Schiavon Mario, Julio Luigino e Riccardo Pasquario.

“Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’impegno e la perseveranza del Presidente del Gruppo Alpini di Bioglio-Ternengo e Valle San Nicolao, Renzo Savio, degli associati e aggregati che hanno collaborato. A loro va il mio più sincero ringraziamento per aver reso possibile l’arrivo delle fanfare e la partecipazione a questo evento unico.

Personalmente desidero ringraziare anche Alessandro Felis giunto appositamente da Torino per raccontarci la storia del Vermuth e di Antonio Benedetto Carpano raccogliendo grande interesse e partecipazione da parte dei presenti e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della festa, momento conviviale dove non sono mancati l’entusiasmo, la partecipazione e soprattutto l’impegno che hanno reso la cena indimenticabile e un pensiero speciale va anche a chi ha lavorato dietro le quinte in silenzio e con dedizione contribuendo con le proprie energie alla riuscita della cena: a Rita e ad Elena va il mio grazie”.